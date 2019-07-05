Омич Андрей Неридный приехал в Вологду на велосипеде: он помогает собрать деньги на паллиативную помощь больным детям

05.07.2019 [Общество]

Омич Андрей Неридный во время своего отпуска решил отправиться в велопутешествие по России, чтобы привлечь внимание к проблемам паллиативной помощи больным детям в нашей стране и собрать средства для детского хосписа «Дом радужного детства». Свой одиночный велопробег он начал 1 июля в Санкт-Петербурге, а 4 июля уже был в Вологде. Андрей – волонтер общественной организации «Благотворительный центр помощи детям «Радуга» в Омске, а в Вологду он заехал потому, что у нас работает фонд «Хорошие люди». Из Вологды Андрей Неридный поехал в Ярославль, дальше – в Иваново, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Курган, Петропавловск и Омск. Это велопутешествие он планирует совершить за 28 дней отпуска.

NewsVo расспросил Андрея о волонтёрстве, детском хосписе в Омской области и о том, зачем нужны такие учреждения.

Как встретила Вологда?

- Умеренным дождиком. Минимальные осадки - уже подарок. Вологду я давно люблю. Бывал здесь в детстве с родителями. Народ прекрасный, город отличный.

Как выбирали города в рамках пробега?

- Я еду по знакомым городам, чтобы не было сюрпризов с дорогами, с каким-то культурным восприятием меня (ред. - как велосипедиста). Уже 10 лет занимаюсь велотуризмом. Любимые места – Русский Север: Архангельск, Мурманск. В Вологде уже, я сегодня посчитал, в пятый раз. Три раза отсюда своё путешествие начинал.

Расскажите, где работаете, когда не заняты волонтерством?

Работаю в банке. Я уже пенсионер, проработал в МВД всю жизнь. На пенсии с 2005 года, с этого времени работаю в банке. Время работы позволяет регулярно заниматься плаванием – прямо в здании у нас находится отличный бассейн. Зимой – лыжи. Велотуризм, велосипед - все увлечения связаны с физической активностью. А в основном рутина – дом, семья, работа.

Семья большая?

- Семья как семья. В семье, слава богу, всё это (ред. - длительные путешествия) воспринимается положительно. Бывали разногласия, как провести отпуск правильно, но вот уже десятая поездка. Первые пять лет, наверное, был вопрос борьбы, как провести отпуск и что такое «правильно». Сейчас таких вопросов не возникает, на то она и семья. В этом году решил ехать в десятую поездку. Назрела необходимость какую-то настоящую помощь оказать, хочется что – то большое сделать, вот и возникла такая идея – я умею на велосипеде ехать. Я знаю, что здесь люди отзывчивые. Задача - рассказать о том, что сделано у нас в Омске.

Андрей Неридный в фонде "Хорошие люди" в Вологде. Фото Newsvo.

«Ребёнок получает возможности, которых не имел»

«Дом радужного детства» в деревне Подгородка - это единственный в Сибири детский хоспис европейского уровня, где неизлечимо больные дети бесплатно получают необходимую восстановительную терапию, а родители могут отдохнуть от постоянного дежурства у кровати с больным ребенком.

Этот хоспис, оказывающий паллиативную помощь, появился в 2018 году. Работа центра и работа службы паллиативной помощи ведется на средства от благотворительных пожертвований.

- Это сопровождение неизлечимых больных, в частности детей, до момента их «ухода»… Неприятное слово… Лучше сказать «на протяжении жизни».   Это комплекс медицинских мер, это помощь психологов. Это, если необходимо, помощь религиозных организаций, в зависимости от той религии, которую человек исповедует.

Именно для этого был построен настоящий дворец с административным корпусом, с лечебным корпусом. Есть земля – шикарный сосновый бор рядом с городом. Но нет жилого корпуса.

Дети с семьями, которые проходят курс реабилитации, вынуждены проживать на территории профилактория, находящегося рядом. Это затраты.  С вводом жилого корпуса финансовая нагрузка на благотворительную организацию значительно сократится.

За Уралом  это единственный центр подобного формата. Аналоги есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

Одна из задач велопробега – собрать какие-то средства на это и по пути рассказать, как всё у нас организовано. Я проеду по всей стране, посмотрю, как это сделано в других городах. В Вологде есть организация «Хорошие люди», я знаю, - рассказывает Андрей.

Руководитель благотворительного центра "Радуга" Валерий Евстигнеев рассказывает о работе детского хосписа. Видео: vk.com/rainbowhospice

«Дом радужного детства» – хоспис европейского формата. Три этажа оборудованы лифтами для удобства пациентов на инвалидных колсяках. На средства президентского гранта построили бассейн с оборудованием для подводного массажа. В хосписе применяется зоотерапия, работают специалисты по реабилитации, массажисты.

- Мало того, что это отдых и медицинские процедуры для детей, это ещё и социальная передышка для родителей, ведь у них всё время на руках больной ребёнок. А здесь мамочки, грубо говоря, могут отпустить этого ребёнка с рук, съездить в город решить какие-то вопросы.

Общение. Мы же во дворе не увидим ребёнка с ДЦП, играющего со своими сверстниками. Дети в силу своего возраста отвергают такое общение, а здесь наоборот - все в одной игре. Это место - чудо, рай на земле. Ребёнок получает возможности, которых не имел.

В Омске у «Дома радужного детства» есть спонсоры?

- Есть постоянные спонсоры. Любая благотворительность не терпит рекламы – то есть не каждый благотворитель хочет, чтобы о нём узнали. Есть хорошие люди, организации. Много спонсоров из-за рубежа – Германия, Израиль… Организация, в которой я работаю, тоже активно поддерживает.

Что вы можете сказать в  целом о паллиативной помощи в России?

Во-первых, закон о паллиативной помощи был принят менее года назад (ред. - ФЗ № 18 вступил в силу 17 марта 2019 года). Мало кто знает об этом (паллиативной помощи). Даже из тех, кто по роду обязанностей должен это знать. Но пока люди не столкнутся… Так человек устроен – мы не хотим чего – то знать. Паллиативная помощь – не что-то такое радостное и весёлое. По понятным причинам мы хотим оградить себя от чего-то такого… Хотя зря. Вот, например, о детях: если мы хотим, чтобы ребёнок вырос по отношению к собственным родителям порядочным человеком, ограждать его от этого неправильно.

Андрей, а ваш путь волонтёра с чего начался?

Просто возникло желание помочь. Чем оно продиктовано – не знаю. Может быть, временем. Например, ещё пять лет назад я и не думал об этом. Увидел объявление о сборе денежных средств: есть деньги – дашь, положишь копеечку, а куда они [деньги] идут, зачем они идут… Занявшись волонтёрством, я понял, что наша жизнь не такая уж и сложная. Всё познаётся в сравнении.

Андрей Неридный считает, что помочь может каждый:

- Резюмируя всё: давайте жить дружно. Попробуйте собаку голодную накормить – уже польза; мимо человека не пройти, помочь сумку бабушке донести. Всё начинается с малого. И будет в Вологде, я уверен, жизнь для таких ребятишек легче. У вас же всё для этого есть: организация «Хорошие люди» есть, хорошие люди вне организаций тоже есть.

Любой житель России может поддержать велопробег, выложив фото с тегом #путьпомощи и отправив СМС-пожертвование на номер 3434 с текстом «путь» и суммой пожертвования (к примеру, "путь 100") в поддержку «Дома радужного детства»

Пожертвование можно также сделать на сайте хосписа «Дом радужного детства».

Тэги: благотворительность, дети, волонтеры
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