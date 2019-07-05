Конкурс кашеваров пройдет в Грязовце 6 июля

05.07.2019 [Общество]

В Грязовце в День города, 6 июля, пройдет Петровская ярмарка, соревнования кашеваров и гармонистов, концерты и шоу мыльных пузырей. Праздничные мероприятия запланированы на городской площади, в местном парке и стадионе.

Так, в 10.00 начнет свою работу культурно-­развлекательная площадка «Грязовецкая Забава». Там гости праздника смогут посетить выставку декоративно-­прикладного творчества «О малой родине с большой любовью». Кроме того, там состоится  II районный фестиваль-­конкурс на лучшее блюдо традиционной русской кухни «Нет пищи краше простой русской каши!» и III районный конкурс «Битва гармонистов».

В городском парке будет дан старт Петровской ярмарке. В 11.30 здесь же начнется праздничная концертная программа творческих коллективов «Мы гордимся тобой, Грязовецкий район!», пройдет шоу мыльных пузырей. С самого утра на площадке у здания администрации города посетителей будет принимать «Городок здоровья». Специалисты областных учреждений здравоохранения окажут грязовчанам консультационную помощь. Для детворы устроят концертно-­игровую программу «Дети. Творчество. Лето». Центральные улицы города станут местом проведения молодежного квеста «По улицам родным», сообщает районная газета «Грязовецкая правда».

На городском стадионе в 11.30 начнется молодежный флеш­моб. Здесь также пройдут соревнования по баскетболу, дартсу, шахматам и футболу. На городской площади пройдут показательные выступления юных гиревиков и каратистов.

Завершится праздник выступлением в 20.00 вологодской группы «Сборная Союза». В 23.00 грязовчане увидят фейерверк.

 

Тэги: День города, Грязовец

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу
Против журналистов Newsvo пытаются завести уголовное дело: в редакцию пришла полиция
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
В Великоустюгском районе отстранили от должности главу поселения, разрешившего незаконно вырубить лес
Путин уволил заместителя главного военного прокурора, уроженца Вологды Александра Никитина
В Вологде в День города перекроют центральные улицы
В Устюженском районе столкнулись УАЗ и мопед: погиб 70-летний мужчина
04.07.2019 [Общество]

На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу

5627
5
05.07.2019 [Общество]

Омич Андрей Неридный приехал в Вологду на велосипеде: он помогает собрать деньги на паллиативную помощь больным детям

70
0
04.07.2019 [Общество]

Три «Тойоты Камри» купили за счет областного бюджета для «повышения мобильности» вологодской ДПС

1566
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Омич Андрей Неридный приехал в Вологду на велосипеде: он помогает собрать деньги на паллиативную помощь больным детям
В Череповце на один день сделали бесплатным проезд на 25 новых автобусах
В Бабаевском районе полицейский спас из воды мужчину, спрыгнувшего с моста в реку
В Вытегорском районе водитель «Дэу» на трассе сбил двух коров и погиб
Конкурс кашеваров пройдет в Грязовце 6 июля
Вологодский госуниверситет купил беспилотник для аэрофотосъемки
В Липином Бору произошел пожар на муниципальном кладбище
 


05.07.2019 [Общество]

Омич Андрей Неридный приехал в Вологду на велосипеде: он помогает собрать деньги на паллиативную помощь больным детям

70
0
05.07.2019 [БлогоVO]

Аляповатость как стратегия развития 

167
0
04.07.2019 [Обзор Прессы]

В Череповце конфликт вокруг ОАО дошел до стрельбы

457
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика