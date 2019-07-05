Конкурс кашеваров пройдет в Грязовце 6 июля

В Грязовце в День города, 6 июля, пройдет Петровская ярмарка, соревнования кашеваров и гармонистов, концерты и шоу мыльных пузырей. Праздничные мероприятия запланированы на городской площади, в местном парке и стадионе.

Так, в 10.00 начнет свою работу культурно-­развлекательная площадка «Грязовецкая Забава». Там гости праздника смогут посетить выставку декоративно-­прикладного творчества «О малой родине с большой любовью». Кроме того, там состоится II районный фестиваль-­конкурс на лучшее блюдо традиционной русской кухни «Нет пищи краше простой русской каши!» и III районный конкурс «Битва гармонистов».

В городском парке будет дан старт Петровской ярмарке. В 11.30 здесь же начнется праздничная концертная программа творческих коллективов «Мы гордимся тобой, Грязовецкий район!», пройдет шоу мыльных пузырей. С самого утра на площадке у здания администрации города посетителей будет принимать «Городок здоровья». Специалисты областных учреждений здравоохранения окажут грязовчанам консультационную помощь. Для детворы устроят концертно-­игровую программу «Дети. Творчество. Лето». Центральные улицы города станут местом проведения молодежного квеста «По улицам родным», сообщает районная газета «Грязовецкая правда».

На городском стадионе в 11.30 начнется молодежный флеш­моб. Здесь также пройдут соревнования по баскетболу, дартсу, шахматам и футболу. На городской площади пройдут показательные выступления юных гиревиков и каратистов.

Завершится праздник выступлением в 20.00 вологодской группы «Сборная Союза». В 23.00 грязовчане увидят фейерверк.