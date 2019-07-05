Вологодский госуниверситет купил беспилотник для аэрофотосъемки

Вологодский госуниверситет приобрел аэрофотосъемочный комплекс «Геоскан 201 Агро». За три часа полета устройство может создавать электронные карты для 8000 Га полей за день.

Как сообщается на сайте вуза, беспилотник был куплен ВоГУ на средства гранта правительства Вологодской области, который получил научно-творческий коллектив ВоГУ. Сумма гранта не называется, но судя по данным из открытых источников, данный "Геоскан" не может стоить дешевле 1,5 млн рублей.

- Геоскан позволит проводить работу по созданию геоинформационных материалов для решения задач управления территориями Вологодской области. Геоинформационное обеспечение – это вид деятельности на основе компьютерных технологий, направленный на детальный анализ информации о территориях путем сбора геоданных. Это создание баз данных, которые можно применять в социальной, экономической, экологической, научной, сельскохохяйственной и многих других сферах, - сообщается на сайте ВоГУ.

В вузе также отмечают, что Геоскан может использоваться при создании топографических планов, долгосрочного экологического прогноза, мониторинга дорожной сети, исследования сельскохозяйственных полей и лесов.

В комплекте с беспилотником идет тренажер, на котором будут проводиться практические занятия со студентами.