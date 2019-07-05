В Липином Бору произошел пожар на муниципальном кладбище

05.07.2019 [Происшествия]

В поселке Липин Бор Вашкинского района пожарные вчера выезжали тушить возгорание на муниципальном кладбище. Сигнал поступил в 15.28: загорелись венки на двух могилах.

- В результате пожара уничтожены ритуальные венки на могилах, повреждены огнём два деревянных креста, металлические оградки, установленные вокруг могил, закопчены, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В результате возгорания надписи на надгробных крестах уничтожены, известно, что захоронения недавние. Пожар был ликвидирован очевидцами - это мужчины, которые устанавливали памятники на этом кладбище.

По факту происшествия проводится проверка, причина возгорания устанавливается.

Тэги: кладбище

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