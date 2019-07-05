В Междуреченском районе экс-начальницу отделения почты осудили за присвоение 83 тысяч рублей из кассы

В Междуреченском районе суд вынес приговор 24-летней экс-начальнице одного из почтовых отделений, которая присвоила более 83 тысяч рублей из кассы.

Как ранее сообщал Newsvo, с января по октябрь 2018 года девушка, используя свое служебное положение, систематически присваивала вверенные ей деньги из кассы отделения связи. Похищенным она распоряжалась по своему усмотрению.

- Данный факт был выявлен при проведении в отделении связи внезапных ревизий. В результате преступных действий девушки ФГУП «Почта России» причинен материальный ущерб на сумму более 83 тыс.рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному имущества с использованием своего служебного положения).

Причиненный ущерб обвиняемая в ходе следствия уже возместила полностью.