В Междуреченском районе экс-начальницу отделения почты осудили за присвоение 83 тысяч рублей из кассы

05.07.2019 [Происшествия]

В Междуреченском районе суд вынес приговор  24-летней экс-начальнице одного из почтовых отделений, которая присвоила более 83 тысяч рублей из кассы.

Как ранее сообщал Newsvo, с января по октябрь 2018 года девушка, используя свое служебное положение, систематически присваивала вверенные ей деньги из кассы отделения связи. Похищенным она распоряжалась по своему усмотрению.

- Данный факт был выявлен при проведении в отделении связи внезапных ревизий. В результате преступных действий девушки ФГУП «Почта России» причинен материальный ущерб на сумму более 83 тыс.рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному имущества с использованием своего служебного положения).

Причиненный ущерб обвиняемая в ходе следствия уже возместила полностью. 

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с распоряжением товарно-материальными ценностями, сроком на 1,5 года, - отмечают следователи.

Тэги: Почта России, присвоение, касса

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