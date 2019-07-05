В Череповце покажут фильмы в рамках фестиваля уличного кино

18 июля в Череповце на площади Ленина пройдет конкурсный показ Международного фестиваля уличного кино. Зрители увидят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров и сами выберут победителя.

Напомним, этот фестиваль проводится ежегодно с 2014 года. В этот раз он будет проходить с 12 июня по 20 сентября в более чем 300 городах России.

Конкурсный показ фильмов на площади Ленина начнется в 21:00. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. По итогам «светового» голосования будет отобрана лента-победитель. Ее создателю будет вручена статуэтка, выплавленная из металла, принесенного организаторам жителями городов-участников, - рассказали организаторы.

- Фестиваль уличного кино – по-настоящему народное явление, – рассказал организатор проекта Александр Щеряков. – Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. За два года мы объехали полсотни городов и получили приглашения еще от стольких же. Фестиваль уличного кино является некоммерческой инициативой, направленной на продвижение российского кинематографа в стране и мире.

Возрастное ограничение - от 6 до 16 лет в зависимости от фильмов. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.