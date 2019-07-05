Житель Череповца готовил наркотики на газовой плите в квартире приятеля

05.07.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в изготовлении наркотика дезоксикодеина, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сигнал о том, что в квартире одного из домов на улице Парковой употребляют наркотики, сначала поступил городским сотрудникам патрульно-постовой службы, полицейские выехали на место и  задержали троих горожан - 39-летнего хозяина жилища и двоих его знакомых, мужчину и женщину. У всех троих имелись внешние признаки наркотического опьянения. 

- Во время осмотра жилого помещения сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили склянки с остатками буро-красного вещества внутри, шприцы, а также различные приспособления для изготовления наркотического средства. Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Череповцу, изъятое вещество является наркотическим средством дезоксикодеин, массой 0,806 грамма, - говорится в сообщении пресс-службы.

В изготовлении наркотиков подозревают 36-летнего гостя хозяина квартиры. Медосвидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейские составили в отношении него протокол по ст. 6.9КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Кроме того, в отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.» Санкции данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

 

Тэги: наркотики, притон
Фото пресс-службы областного УМВД

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