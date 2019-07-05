В Вологде 30-летний мужчина погиб при пожаре в квартире дома на улице Дальней

05.07.2019 [Происшествия]
В Вологде 30-летний мужчина погиб при пожаре в квартире дома на улице Дальней

30-летний мужчина погиб во время пожара в квартире на девятом этаже дома №20 по улице Дальней в Вологде. Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 июля.

Сигнал о возгорании поступил в 2.52 ночи, первые подразделения были на месте через восемь минут, полностью ликвидировать огонь удалось уже в 3.11. Пламя повредило внутреннюю отделку и мебель одной из комнат двухкомнатной квартиры. На месте было обнаружено тело хозяина квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Тэги: пожар, гибель человека

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