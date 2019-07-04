10 млн рублей задолжали по взносам на капремонт собственники нежилых помещений в домах Вологды

04.07.2019 [Общество]

Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах Вологды накопили долг в 10 млн рублей по взносам на капитальный ремонт: таковы итоги прокурорской проверки.

В ходе проверки прокуратура города пришла к выводу, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области последние 4 года ничего не делал для взыскания не выплаченных собственниками этих помещений взносов. В адрес руководства фонда было направлено представление о необходимости устранить нарушения.

- Организацией в настоящее время проводится претензионная работа по взысканию взносов на капитальный ремонт с собственников нежилых помещений многоквартирных домов, в платежных документах отражена информация для собственников с просьбой сообщить об имеющихся нежилых помещениях в многоквартирных домах, - сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того,  два должностных лица фонда были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Сюжет: капремонт

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