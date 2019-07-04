Вологодские футболисты одержали победу над «Торпедо» из Владимира

«СДЮШОР-Вологда» и футбольный клуб «Череповец» одержали победы в седьмом туре Первенства России среди любительских команд III лиги "Золотое кольцо".



Вологжане принимали на своем поле молодежную команду «Торпедо-СШОР» из Владимира. Матч завершился со счетом 2:0, голы на свой счёт записали Илья Кириллов и Максим Мешалкин. Отметим, что это уже пятая победа у вологжан подряд в Первенстве МФФ «Золотое кольцо».



Лидер турнирной таблицы, ФК «Череповец», играл в гостях с молодежным составом клуба ФНЛ, ивановский «Текстильщик». В первом тайме футболисты «Череповца» отличились дважды. Голы на свой счёт записали Алексей Шихов и Антон Балашов. В дебюте второго тайма жёлто-чёрные получают возможность пробить пенальти, но реализовать ее не удалось. Вскоре третий мяч всё-таки влетел в ворота ивановцев. 3:0 - уверенная победа футболистов с берегов Шексны. Это шестая победа череповчан в шести матчах.



В следующем туре «СДЮШОР-Вологда» отправиться в Киров к «Факелу», а ФК «Череповец» примет «СШОР-Волгу» из Твери. Игры пройдут 10 июля.