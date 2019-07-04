Путин уволил заместителя главного военного прокурора, уроженца Вологды Александра Никитина

Президент России Владимир Путин уволил с военной службы заместителя главного военного прокурора, уроженца Вологды Александра Никитина.

Соответствующий указ появился на сайте интернет-портала правовой информации вчера, 3 июля.

По данным сайта военной прокуратуры, Александр Никитин родился в 1961 году в Вологде. В 1983 окончил военно-юридический факультет Военного института по военно-юридической специальности. Работал следователем, старшим следователем, прокурором в военной прокуратуре, начальником управления надзора за исполнением законов органами военного управления. С сентября 2017 года - заместитель главного военного прокурора.