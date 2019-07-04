Фестиваль исторической реконструкции пройдёт под Вологдой 6 июля

Фестиваль исторической реконструкции «Дворянских гнёзд заветные аллеи» пройдёт в усадьбе Спасское-Куркино 6 июля.



Церемония открытия фестиваля стартует в 12.00 в главном доме усадьбы. Сразу после неё в 12.15 вологодская «Академия балов» представит программу «Александровский бал». Академисты реконструируют историческую картину бала XIX века по поводу приезда императора в Вологду.



В 14.00 начнёт работу музыкальный салон «Старинный рояль и музыка Гаврилина».



«При прежних хозяевах музыка в усадьбе звучала ежедневно – рядом с господским домом даже был обустроен специальный павильон, где семья и гости собирались для музицирования», - сообщает cultinfo.ru



В прошлом году семья Мацкевич подарила усадьбе малый кабинетный (по словам хранителя усадьбы – «салонный») рояль марки R. Rathke, выпущенный в 1893 году. После того как в главном доме наконец появилось отопление, инструмент был перевезён в Спасское-Куркино.



Именно на этом рояле будут исполнены произведения известного вологодского композитора Валерия Гаврилина.



С 11 до 16 часов в усадебном парке гости из Череповца представят военно-историческую реконструкцию «Белозерский полк».



Во время фестиваля на территории усадьбы пройдут мастер классы по народным промыслам и ремёслам, будут работать фотозоны и выставки.



Стоимость билетов: взрослый - 200 рублей, детский - 100 рублей (до 6 лет бесплатно). Пенсионерам и ветеранам предоставляется скидка 50 %. Вход в костюмах дворянской эпохи свободный.



Собранные деньги пойдут на дальнейшее восстановление усадьбы.



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