7 июля в центре Вологды перекроют движение из-за крестного хода

04.07.2019 [Общество]

7 июля с 10.30 до 12 часов в центре Вологды из-за крестного хода в День памяти вологодских святых будут перекрыты улицы. Движение ограничат по пути следования шествия: на улицах Козленской, Лермонтова, Зосимовской, Пушкинской, Ленина и некоторых других.

В воскресенье крестные ходы от каждого из действующих храмов города проследуют на Соборную площадь, где у стен Софии пройдет общегородской молебен.

Представители православных общин храмов Рождества Богородицы у Горбатого моста и Николы на Глинках будут доставлены на автобусах в 11.00 к Поклонному кресту на площади Революции.

Прихожане части храмов Заречной части и Нижнего посада с 10.30 до 11.30 проследуют до площади Революции по следующему маршруту:

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене - ул. Козленская, ул. Пушкинская, ул. Лермонтова, Поклонный крест.

Храм Андрея Первозванного – Набережная VI-й Армии, ул. Добролюбова, пешеходный Красный мост, ул. Зосимовская, ул. Ленина, ул. Лермонтова, Поклонный крест.

Храм Иоанна Предтечи в Рощенье на улице Лермонтова присоединится к крестному ходу храма апостола Андрея Первозванного.

Храм Николы во Владычной слободе - ул. Добролюбова, пешеходный Красный мост, ул. Зосимовская, ул. Ленина, ул. Лермонтова, Поклонный крест.

Храм Димитрия Прилуцкого на Наволоке – на Набережной VI-й Армии верующие присоединятся к крестному ходу храма Николы во Владычной слободе.

В 11.30 объединенный Крестный ход двинется от Поклонного креста к Софийскому собору по улицам Лермонтова и Сергея Орлова. У Октябрьского моста в него вольются крестные ходы от храмов, расположенных на противоположном от Софийского собора берегу - Сретения Господня и Иоанна Златоуста.

Молебен всем Вологодским святым с водоосвящением начнется в 12.05 между Софийским и Воскресенским соборами. По данным сайта Вологодской митрополии, «в случае чрезвычайно ненастной погоды» крестный ход будет отменен. В этом случае молебен будет совершен как в Софийском соборе, так и в каждом храме города.

 

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