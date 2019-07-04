В Вологде из-за замены теплосети на улице Предтеченской изменятся маршруты четырех автобусов

04.07.2019 [Общество]

В Вологде из-за замены участка теплосетей на улице Предтеченской изменятся маршруты автобусов №№ 2, 3, 6 и 19.

«При движении из центра их маршрут останется прежним, при движении в центр - будет скорректирован. Автобусы № 2 и № 6 при съезде с моста 800-летия свернут влево и уйдут на Советский проспект, автобусы № 3 и № 19 свернут вправо и поедут через ул. Ленина», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут № 2 в сторону остановки «Льнокомбинат»: Предтеченская - Зосимовская - Советский проспект (далее по маршруту).

Маршрут № 6 в сторону мкр Бывалово: Предтеченская - Зосимовская - Советский проспект - Предтеченская (далее по маршруту)

Маршруты № 3, № 19 в сторону ул. Ленинградской: Предтеченская - Зосимовская - Ленина - пл. Возрождения - М. Ульяновой (далее по маршруту)

Сегодня во второй половине дня начнется установка знаков, ограничивающих движение, участок ул. Предтеченской от ул. Лермонтова до Советского проспекта будет перекрыт после вечернего часа пик. С 5 июля начнутся земляные работы. Полностью завершить замену участка теплосети должны до 9 августа.

Тэги: теплосеть, сети

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