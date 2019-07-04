В Вологде в 2019 году обещают отремонтировать участок улицы Челюскинцев

Скриншот ГИС Вологда.

В Вологде до конца года обещают отремонтировать участок улицы Челюскинцев от улицы Чехова до улицы Путейской. Эту дорогу включили в план ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Накануне также был завершен ремонт первой из девяти ранее заявленных улиц – улицы Карла Маркса.

- Работы на объекты начались в мае. За это время подрядчик обновил дорожное покрытие и обустроил тротуары на участке протяженностью 1,1 км. Было использовано 2 тысячи тонн асфальтобетонной смеси и свыше 3,3 тысяч бордюрных камней, - сообщает пресс-служба губернатора.

При замене дорожного покрытия использовалась современная асфальтобетонная смесь (ЩМА-20), которая раннее применялась только при строительстве и ремонте федеральных трасс. Она существенно повышает качество и долговечность покрытия, передает пресс-служба губернатора.

Как ранее сообщал Newsvo, по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологде в 2019 году будет отремонтировано 13 км дорог общей площадью свыше 180 тысяч кв. м. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено порядка 600 млн рублей. Проезжую часть и тротуары приведут в порядок на девяти улицах: Карла Маркса, Гагарина, Некрасова, Предтеченской, Прокатова, Пролетарской, Пугачева, Северной и Пошехонском шоссе.

Ремонт разделен на два этапа. Сейчас работы ведутся на Северной, Предтеченской улицах и Пошехонском шоссе. На финишной прямой - улица Гагарина. Покрытие на проезжей части там уже заменено, до конца недели будут заасфальтированы и тротуары. После замены коммуникаций дорожная техника появится на Пролетарской, затем - на Пугачева и Некрасова.