В Череповце закрылось котокафе

В Череповце закрылось единственное в Вологодской области котокафе. Это был коммерческий проект, но, как говорят хозяйки заведения, с социальной миссией: в заведение брали животных из приюта и искали им новых хозяев.

Котокафе проработало чуть больше года – с 1 марта 2018 года и до лета 2019. За это время хозяев обрели 18 бездомных котов и кошек.

- Причин для закрытия несколько, скорее это стечение обстоятельств, и мы оттягивали этот момент до последнего. Негативно сказался неудобный транспортный трафик, отсутствие маркетинговой программы, рекламы, недостаток доп. финансовой подушки, возможно наша не полная занятость - помимо этого проекта, у нас есть основная работа, у нас есть семьи, школы, детские сады, секции и т.д.перечислять можно долго. Но это же у всех так)... как следствие, недостаточный поток посетителей. Ведь стабильный поток клиентов гарантированно дает возможность существовать котокафе, - пишут владельцы в группе котокафе в соцсети.

Хозяйки котокафе пишут, что на реализацию своего бизнес-проекта взяли кредит, который выплачивают до сих пор, а зарплату за все время работы кафе не получали ни разу. Чтобы погасить имеющиеся долги, Юлия Рязанова и Жанна Кольцова сейчас распродают купленное в заведение оборудование.