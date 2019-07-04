Мошенники убедили двух вологжанок перевести 60 тысяч рублей на открытые для них «новые карты»

04.07.2019 [Происшествия]

В полицию в течение двух дней обратились две жительницы Вологды, которые перевели деньги мошенникам, представлявшимся сотрудниками банка.

Первая 38-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что неизвестный в ходе телефонного разговора сообщил ей, что по её карте происходят «сомнительные операции». Для их отмены ей требовалось сообщить свои секретные данные. 

«Женщина отказалась передавать данные своей карты, так как знает, что таким способом орудуют мошенники. Тогда злоумышленники рассказали вологжанке обо всех последних операциях, которые проводились по ее банковской карте, а также сообщили, что в банке уже открыта новая карта на ее имя, на которую они и переведут все деньги», - пресс-служба УМВД России по Вологодской области. 

Услышав про новую карту, вологжанка всё же перевела деньги злоумышленникам, лишившись таким образом 20 тысяч рублей. 

На следующий день полицейские получили аналогичное заявление от второй пострадавшей. 38-летняя вологжанка перевела мошенникам 44 тысячи рублей. 

Сотрудники УМВД России по городу Вологде просят вологжан бережнее относиться к своим банковским картам и никому не сообщать реквизиты своих счетов и защитные пин-коды.

Тэги: дистанционное мошенничество

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