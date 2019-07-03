Работодатели Вологодской области должны до 10 июля отчитаться в свободных вакансиях

03.07.2019 [Общество]

С 1 июля 2019 года работодатели Вологодской области должны ежемесячно предоставлять органам службы занятости сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях. В июле это нужно сделать до 10 числа. 

Информацию необходимо передать в территориальные отделения занятости по месту осуществления деятельности любым удобным способом. 

«Данная норма закреплена на территории области в соответствии с постановлением Правительства от 11 февраля 2019 года №118 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 10 ноября 2014 года № 998» и соответствует статье 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»», - пресс служба областного правительства 

Требования нормы также можно выполнить, разместив информацию о вакансиях на портале «Работа в России». 

В случае непредставления либо несвоевременного представления информации о вакансиях, работодателю грозит предупреждение или административный штраф. 

Дополнительную информацию можно получить в департаменте труда и занятости населения области по телефону (8172) 23-00-63, добавочные 0623 и 0632.

Тэги: вакансии, отчеты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области дали новое определение валежнику
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе
В Великом Устюге к 1 сентября обещают отремонтировать детскую поликлинику
В Вологде в День города перекроют центральные улицы
03.07.2019 [Общество]

В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32

1602
0
02.07.2019 [Общество]

В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области

3658
4
02.07.2019 [Общество]

На полигоне на Мудрова в Вологде так и не убрали мусорную свалку?

901
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Против журналистов Newsvo пытаются завести уголовное дело: в редакцию пришла полиция
Работодатели Вологодской области должны до 10 июля отчитаться в свободных вакансиях
Восемь кандидатов подали документы для участия в выборах губернатора Вологодской области
В Вологде трое пьяных жителей угнали машину со штрафстоянки
В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32
В Вологде директора частного детсада будут судить за травмы воспитанников и жестокое обращение с ними
В Устюжне 6 июля пройдет фестиваль танцев и музыки «Провинциальный уикенд»
 


03.07.2019 [Общество]

Против журналистов Newsvo пытаются завести уголовное дело: в редакцию пришла полиция

860
0
03.07.2019 [БлогоVO]

Вопрос решал 1 мужик, у которого нет никакого отношения к понятию дети

221
0
30.06.2019 [Обзор Прессы]

Нет такой партии

885
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика