Работодатели Вологодской области должны до 10 июля отчитаться в свободных вакансиях

С 1 июля 2019 года работодатели Вологодской области должны ежемесячно предоставлять органам службы занятости сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях. В июле это нужно сделать до 10 числа.



Информацию необходимо передать в территориальные отделения занятости по месту осуществления деятельности любым удобным способом.

«Данная норма закреплена на территории области в соответствии с постановлением Правительства от 11 февраля 2019 года №118 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 10 ноября 2014 года № 998» и соответствует статье 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»», - пресс служба областного правительства

Требования нормы также можно выполнить, разместив информацию о вакансиях на портале «Работа в России».



В случае непредставления либо несвоевременного представления информации о вакансиях, работодателю грозит предупреждение или административный штраф.



Дополнительную информацию можно получить в департаменте труда и занятости населения области по телефону (8172) 23-00-63, добавочные 0623 и 0632.