В Вологде трое пьяных жителей угнали машину со штрафстоянки

03.07.2019 [Происшествия]

Сотрудники Росгвардии и полицейские задержали троих вологжан, похитивших автомобиль Land Rover со штрафстоянки в Тепличном микрорайоне Вологды. 

В минувшие выходные на пульт дежурного вневедомственной охраны около 21.30 поступил сигнал о срабатывании сигнализации на штрафстоянке. Охранник пояснил, что неизвестные угнали один из автомобилей. 

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых. 

«Как выяснили сотрудники Росгвардии, в тот день наряд ГИБДД остановил вологжанина 1981 г.р., который управлял своим автомобилем Лэнд Ровер в нетрезвом состоянии, и направил авто на штрафстоянку», - пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области 


Тем же вечером 38-летний мужчина решил вернуть транспортное средство. Для этого он попросил свою 35-летнюю подругу и 32-летнего приятеля отвлечь внимание охранника. Сам он в это время уехал со штрафстоянки на своём авто. Все трое были пьяны. 

Сотрудники вневедомственной охраны также выяснили, что женщина уже находится в розыске по подозрению в совершении преступления. Нарушителей передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: угон, штрафстоянка

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