В Вологде трое пьяных жителей угнали машину со штрафстоянки

Сотрудники Росгвардии и полицейские задержали троих вологжан, похитивших автомобиль Land Rover со штрафстоянки в Тепличном микрорайоне Вологды.



В минувшие выходные на пульт дежурного вневедомственной охраны около 21.30 поступил сигнал о срабатывании сигнализации на штрафстоянке. Охранник пояснил, что неизвестные угнали один из автомобилей.



По горячим следам полицейские задержали подозреваемых.

«Как выяснили сотрудники Росгвардии, в тот день наряд ГИБДД остановил вологжанина 1981 г.р., который управлял своим автомобилем Лэнд Ровер в нетрезвом состоянии, и направил авто на штрафстоянку», - пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области



Тем же вечером 38-летний мужчина решил вернуть транспортное средство. Для этого он попросил свою 35-летнюю подругу и 32-летнего приятеля отвлечь внимание охранника. Сам он в это время уехал со штрафстоянки на своём авто. Все трое были пьяны.



Сотрудники вневедомственной охраны также выяснили, что женщина уже находится в розыске по подозрению в совершении преступления. Нарушителей передали полицейским для дальнейшего разбирательства.