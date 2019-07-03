В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32

В лицее № 32 второй раз за год поменяли директора. С июля учреждением руководит Ольга Воронина, которая до этого была директором школы № 37.

В пресс-службе администрации Вологды Newsvo сказали, что директор лицея № 32 Ирина Курбеева уволилась по собственному желанию. Однако по информации Newsvo, полученной из собственных источников, это не так и внезапные перемены в работе стали неожиданностью для директоров обоих учреждений. По нашим данным, директора лицея № 32 попросили уйти, причин произошедшего она не знает, при этом многие сотрудники отзываются о ней положительно.

Напомним, что в лицее № 32 за последний год меняют руководителя второй раз. Ирина Курбеева была назначена на эту должность в сентябре 2018 года. До нее директором лицея была Елена Беляева.

Директором школы № 37 с 16 июля назначена Ольга Юманова, которая до этого была заместителем директора Вологодского аграрно-экономического колледжа.