В Устюжне 6 июля пройдет фестиваль танцев и музыки «Провинциальный уикенд»

Фестиваль танцев и музыки «Провинциальный уикенд» пройдет на Соборной площади Устюжны. В программе — выступления вокалистов из Устюжны, Чагоды и Бабаева, Новгородской и Тверской областей, а хэдлайнером фестиваля станет группа «Мамульки бенд» из Ярославля.

С 10 до 14 часов на площади также будет работать «Городок здоровья», с 11 до 13 — дискуссионная площадка «Лучшие практики решения проблем благоустройства малых городов». В 16 часов стартуют показательные выступления сотрудников ОМОНа и кинологов со служебными собаками.

Вокалисты начнут свое выступление на главной сцене Устюжны в 18 часов. В 21 час стартует концерт группы «Мамульки бенд» — постоянного участника рок- фестивалей «Нашествие» и «Доброфест». После концерта пройдёт дискотека под открытым небом с диджеями Вологды.

Отметим, что «Провинциальный уикенд» седьмой год подряд проводит в Устюжне Вологодская областная общественная организация «Устюженский молодёжный клуб» совместно с «Первой городской» газетой. Подробная информация в группе фестиваля в соцсети.