В Устюжне 6 июля пройдет фестиваль танцев и музыки «Провинциальный уикенд»

03.07.2019 [Культура]

Фестиваль танцев и музыки «Провинциальный уикенд» пройдет на  Соборной площади Устюжны. В программе — выступления вокалистов из Устюжны, Чагоды и Бабаева, Новгородской и Тверской областей, а хэдлайнером фестиваля станет группа «Мамульки бенд» из Ярославля.

С 10 до 14 часов на площади также будет работать «Городок здоровья», с 11 до 13 — дискуссионная площадка «Лучшие практики решения проблем благоустройства малых городов». В 16 часов стартуют показательные выступления сотрудников ОМОНа и кинологов со служебными собаками.

Вокалисты начнут свое выступление на главной сцене Устюжны в 18 часов. В 21 час стартует концерт группы «Мамульки бенд» —  постоянного участника рок- фестивалей «Нашествие» и «Доброфест». После концерта пройдёт дискотека под открытым небом с диджеями Вологды.

Отметим, что «Провинциальный уикенд»  седьмой год подряд проводит в Устюжне Вологодская областная общественная организация «Устюженский молодёжный клуб» совместно с «Первой городской» газетой. Подробная информация в группе фестиваля в соцсети.

Возрастное ограничение 16+

Тэги: фестиваль

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области дали новое определение валежнику
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе
Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе
В Вологде в День города перекроют центральные улицы
В Великом Устюге к 1 сентября обещают отремонтировать детскую поликлинику
28.06.2019 [Общество]

Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети

2576
3
01.07.2019 [Происшествия]

Приставы изъяли из неблагополучной череповецкой семьи четверых детей

805
0
01.07.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор матери избитых в семье двух маленьких мальчиков и ее сожителю

967
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде трое пьяных жителей угнали машину со штрафстоянки
В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32
В Вологде директора частного детсада будут судить за травмы воспитанников и жестокое обращение с ними
В Устюжне 6 июля пройдет фестиваль танцев и музыки «Провинциальный уикенд»
Директор строительной фирмы в Череповце уклонился от уплаты 19,5 млн рублей налогов
Студент ВИПЭ завоевал серебро первенства Европы по смешанным единоборствам
В Великоустюгскую ЦРБ купят передвижной флюорограф
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

12329
0
02.07.2019 [БлогоVO]

Зловещий параллелизм последних дней

464
0
30.06.2019 [Обзор Прессы]

Нет такой партии

857
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика