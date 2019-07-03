Студент ВИПЭ завоевал серебро первенства Европы по смешанным единоборствам

В Риме завершился чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам (MMA). В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из 35 стран.



Студент Вологодского института права и экономики Самур Магомедханов стал серебряным призёром турнира. Вологжанин провел четыре боя, и в финале (весовая категория до 77 кг) уступил представителю арабского королевства Бахрейн.