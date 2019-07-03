Студент ВИПЭ завоевал серебро первенства Европы по смешанным единоборствам

03.07.2019 [Спорт]

В Риме завершился чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам (MMA). В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из 35 стран.

Студент Вологодского института права и экономики Самур Магомедханов стал серебряным призёром турнира. Вологжанин провел четыре боя, и в финале (весовая категория до 77 кг) уступил представителю арабского королевства Бахрейн.

Тэги: ВИПЭ, единоборства

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области дали новое определение валежнику
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе
Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе
В Вологде в День города перекроют центральные улицы
В Великом Устюге к 1 сентября обещают отремонтировать детскую поликлинику
30.06.2019 [Общество]

В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты

2470
12

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде трое пьяных жителей угнали машину со штрафстоянки
В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32
В Вологде директора частного детсада будут судить за травмы воспитанников и жестокое обращение с ними
В Устюжне 6 июля пройдет фестиваль танцев и музыки «Провинциальный уикенд»
Директор строительной фирмы в Череповце уклонился от уплаты 19,5 млн рублей налогов
Студент ВИПЭ завоевал серебро первенства Европы по смешанным единоборствам
В Великоустюгскую ЦРБ купят передвижной флюорограф
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

12329
0
02.07.2019 [БлогоVO]

Зловещий параллелизм последних дней

464
0
30.06.2019 [Обзор Прессы]

Нет такой партии

857
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика