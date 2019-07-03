В Великоустюгскую ЦРБ купят передвижной флюорограф

03.07.2019 [Общество]

В 2019 году в Великоустюгскую ЦРБ купят передвижной флюорограф - Вологодская область получила на эти цели 9,6 млн. рублей из федерального бюджета.

По данным пресс-службы регионального правительства, документ о выделении средств из резервного фонда правительства РФ на приобретение передвижных медицинских комплексов был подписан накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым. 

- Бесплатно проверить здоровье своих легких смогут жители даже самых отдаленных населенных пунктов Великоустюгского района, не приезжая в центральную районную больницу, - говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре прошлого года Newsvo сообщал, что в поликлинике ЦРБ в Великом Устюге сломался единственный стационарный флюорограф. Заведующий поликлиникой тогда сообщил журналистам телеканала "Провинция" (ныне - "Русский Север Великий Устюг"), что диспансеризацию люди проходят с помощью рентгена. Вместо флюорографии им делают рентгенографию грудной клетки. 

“Гражданам, которые проходят профосмотры, мы рекомендует сделать флюорографию в городе Красавино. Там флюорографический аппарат работает, объемы он на себя берет. Но вот с остальным населением пока задержка”, - пояснил тогда заведующий Великоустюгской ЦРБ Василий Аксеновский.

Проблему сначала обещали решить до Нового года, однако этого не произошло. В итоге ЦРБ нашла около 500 тысяч рублей собственных средств на проведение ремонта аппарата. После почти полугодового перерыва , в марте 2019 года стационарный флюорограф все-таки заработал.

 

Тэги: здравоохранение, ЦРБ, медоборудование

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
В Вологодской области дали новое определение валежнику
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России
Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе
Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
02.07.2019 [Общество]

В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области

3067
2
02.07.2019 [Общество]

На полигоне на Мудрова в Вологде так и не убрали мусорную свалку?

800
1
01.07.2019 [Общество]

В Череповецком районе жители своими силами строят мост через реку Мотому

1205
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгскую ЦРБ купят передвижной флюорограф
Новым председателем общественного совета Вологды стал Максим Выдров
Жителя Бабаевского района, оборудовавшего тайник с наркотиками в деревне под Череповцом, приговорили к условному сроку
В Вологде, Череповце, Тотьме и Великом Устюге родители смогут бесплатно проконсультироваться с детским психологом
В Кичменгском Городке арестовали убийцу мужчины, тело которого нашли в квартире у приятеля
Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» стартует в Вологде 6 июля
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

12252
0
02.07.2019 [БлогоVO]

Зловещий параллелизм последних дней

285
0
30.06.2019 [Обзор Прессы]

Нет такой партии

829
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика