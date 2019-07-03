В 2019 году в Великоустюгскую ЦРБ купят передвижной флюорограф - Вологодская область получила на эти цели 9,6 млн. рублей из федерального бюджета.

По данным пресс-службы регионального правительства, документ о выделении средств из резервного фонда правительства РФ на приобретение передвижных медицинских комплексов был подписан накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым.

- Бесплатно проверить здоровье своих легких смогут жители даже самых отдаленных населенных пунктов Великоустюгского района, не приезжая в центральную районную больницу, - говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре прошлого года Newsvo сообщал, что в поликлинике ЦРБ в Великом Устюге сломался единственный стационарный флюорограф. Заведующий поликлиникой тогда сообщил журналистам телеканала "Провинция" (ныне - "Русский Север Великий Устюг"), что диспансеризацию люди проходят с помощью рентгена. Вместо флюорографии им делают рентгенографию грудной клетки.

“Гражданам, которые проходят профосмотры, мы рекомендует сделать флюорографию в городе Красавино. Там флюорографический аппарат работает, объемы он на себя берет. Но вот с остальным населением пока задержка”, - пояснил тогда заведующий Великоустюгской ЦРБ Василий Аксеновский.

Проблему сначала обещали решить до Нового года, однако этого не произошло. В итоге ЦРБ нашла около 500 тысяч рублей собственных средств на проведение ремонта аппарата. После почти полугодового перерыва , в марте 2019 года стационарный флюорограф все-таки заработал.