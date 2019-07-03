Жителя Бабаевского района, оборудовавшего тайник с наркотиками в деревне под Череповцом, приговорили к условному сроку

В Череповце вынесли приговор жителю Бабаевского района, который оборудовал тайник с наркотиками в деревне Яконское и собирался продавать запрещенные вещества.

По данным областной прокуратуры, преступление было совершено в конце февраля этого года. Подсудимый в ходе переписки с неизвестным лицом (в прокуратуре отмечают, что сообщениями они обменивались в приложении «Telegram») вступил в преступный сговор и собирался продавать наркотики на территории Череповца и Череповецкого района.

- В феврале-марте 2019 подсудимый с целью незаконного сбыта разместил в деревне Яконское Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района ранее приобретенное у неустановленного лица наркотическое средство, масса которого является значительным размером, - сообщает прокуратура.

Полицейские обнаружили тайник и изъяли наркотики. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.