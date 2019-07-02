В Вологде, Череповце, Тотьме и Великом Устюге родители смогут бесплатно проконсультироваться с детским психологом

С 1 июля в Вологде, Череповце, Тотьме и Великом Устюге родители могут получить бесплатные консультации детских психологов и педагогов. В регионе началась реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках нацпроекта «Образование».

Реализацией проекта занимается Вологодский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Образовательное учреждение стало победителем грантового конкурсного отбора Министерства просвещения России.

«Потребность в реализации проекта в области высока. В школах и детских садах области в 2018 – 2019 учебном году обучались более 12 тысяч детей с ОВЗ, 3,5 тысяч детей-инвалидов. Растет количество детей с нарушениями поведения, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие семьи нуждаются в своевременной консультации специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов. Ежегодно более 20 тысяч родителей обращаются в центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», - рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова.

На сегодняшний день консультации специалистов родители могут получить в четырех региональных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Вологда, Череповец, Тотьма, Великий Устюг). С 1 сентября консультационные площадки будут открыты ещё в 65 образовательных организациях во всех районах области.

Консультации будут проводится на следующие темы:

- раннее выявление и преодоление трудностей в развитии детей;

- психолого-педагогическая поддержка родителей;

- методы и способы обучения, развития и воспитания;

- оказание помощи в вопросах адаптации детей к образовательной организации;

- профилактика отклонений в поведении у детей;

- преодоление трудностей детско-родительских отношений и др.

По данным сайта областного правительства, специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также будут выезжать в районы для консультирования родителей.

Информацию о консультационных площадках, телефонах и адресах для записи на консультацию можно получить на официальном сайте БУ ВО «Областной центр ППМСП» (раздел «Поддержка семей, имеющих детей») и в группе в контакте «Областной центр для родителей»