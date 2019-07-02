Парад невест пройдет в Вологде 8 июля

02.07.2019 [Общество]

В Вологде ищут участниц для парада невест, которой состоится 8 июня на Кремлевской площади в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. 

«Причем совершенно неважно, когда они вступили в счастливый брак - совсем недавно или 20 лет назад. Конечно, обязательным атрибутом участия в Параде невест является свадебное платье. А в завершение вологжанки по традиции бросят букеты зрителям - на счастье», - рассказала заместитель начальника управления информации и общественных связей администрации Вологды Юлия Матвеева. 

 

Для участия в параде нужно заполнить электронную форму на сайте Вологда.РФ. В пресс-службе городской администрации отмечают, что для невест будет организована репетиция.

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет в Вологде 8 июля на Кремлевской площади. Его главными героями станут семьи, которые прожили в браке более 25 лет, а также многодетные  родители. Среди героев - вологжане, отпраздновавшие серебряную, золотую и даже бриллиантовую свадьбу. Также на празднике наградой «Медаль материнства» III степени будут отмечены пять вологжанок, которые воспитывают пять и более детей.

Для вологжан выступят экс-солисты музыкальных групп: ВИА «Синяя птица» Владимир Преображенский, ВИА «Песняры» Михаил Долотов, ВИА «Поющие сердца» Игорь Офицеров, ВИА «Цветы» Николай Кольцов.


 

Тэги: парад, невесты, свадьбы, праздник, семьи

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