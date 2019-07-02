Череповчанина будут судить за торговлю гашишем и метамфетамином через «закладки»

02.07.2019 [Общество]

Житель Череповца предстанет перед судом за покушение на торговлю наркотиками. Вычислить распространителя запрещенных веществ удалось благодаря его знакомой, которую мужчина вовлек в преступную деятельность.

По данным пресс-службы областного УМВД, в середине апреля 2019 года в Индустриальном районе Череповца полицейские поймали с поличным при продаже 1,2 грамма гашиша 28-летнюю девушку. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств).

- В ходе работы с задержанной полицейские выяснили, что наркотик девушке передал знакомый мужчина, который предложил ей «работать» вместе. Как рассказала подозреваемая, злоумышленник отдал ей небольшое количество «товара» для реализации. 27-летняя череповчанка сбыла гашиш, после чего и была задержана сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 29-летнего мужчину. В Индустриальном районе города, около одного из домов по улице Ломоносова он сделал так называемую "закладку" с наркотиком. В его «Фольксвагене» на заднем сидении также обнаружили и изъяли различные вещества.

- Химическое исследование показало, что изъятое представляет собой наркотические средства гашиш массой 13,111 грамма и метамфетамин 3,9 грамма. Этим же днем, в ходе осмотра по месту проживания подозреваемого сотрудники ОНК обнаружили наркотическое средство гашиш массой 49,4 грамма и психотропное вещество мефедрон общей массой 23,4 грамма. В отношении мужчины следственными органами был возбужден ряд уголовных дел по фактам покушения на сбыт и сбыта запрещенных веществ, - сообщает пресс-служба УМВД.

В итоге череповчанину и женщине, которую он вовлек в криминальный бизнес, предъявлено обвинение, они оба заключены под стражу. Дело направлено в суд. 

Тэги: наркотики

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