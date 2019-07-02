Экспонаты вологодских музеев будут привозить на выставки в интернат для престарелых и инвалидов в Молочном

Проект «Музей на дом» Октябрьского дома-интерната в Молочном выиграл грант в 85 тысяч рублей от Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Теперь в социальном учреждении будут проходить выставки экспонатов Вологодского музея-заповедника и других учреждений культуры, а также выставки местных художников и фотографов.

По темам актуальных выставок специалисты Центра народной культуры проведут с постояльцами дома-интерната интерактивные занятия и мастер-классы по народно-художественным промыслам.

- Получатели социальных услуг не только примут участие в творческом процессе, но и смогут поделиться своими идеями и знаниями, привезенными из различных уголков Вологодской области. Для сохранности музейных экспонатов и более эстетичного размещения экспозиций и выставок будут использоваться стеклянные музейные витрины, которые будут приобретены на средства грантовой поддержки, - сообщает сайт областного правительства.

Подготовка к реализации проекта уже началась: фойе первого корпуса дома-интерната оборудовали системой видеонаблюдения, заключен договор о сотрудничестве с БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Составлен план проведения пленэров. Работы жителей дома-интерната будут оформлены в виде персональных выставок.

Проект «Музей на дом» будет реализовываться с 1 июля 2019 года по 31 января 2020 года. Более подробно о нем можно почитать на сайте Октябрьского дома-интерната.