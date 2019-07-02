В Вологде из-за ремонта теплосетей с 2 июля на месяц перекроют улицу Предтеченскую

02.07.2019 [Общество]

В Вологде с 2 июля на месяц ограничат движение автомобилей по улице Предтеченской возле Драмтеатра: проезд будет разрешен только автобусам. Речь идет об отрезке от улицы Лермонтова до Советского проспекта. 

- Участок дороги возле Драмтеатра будет открыт только для общественного транспорта. Для удобства пешеходов будут установлены мостики с перилами, - сообщает городская администрация.

Ограничения связаны с реконструкцией участка магистральной тепловой сети длиной 75 метров, ремонт проводит «ТГК-2». Специалисты заменят трубы диаметром 350 мм и лотки, а также смонтируют новое оборудование.

После проведения работ на улице Предтеченской начнется ремонт проезжей части.

 

Тэги: теплосеть, ремонт, ограничение движения

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