Районам Вологодской области выделят по 1 млн рублей из бюджета на покупку автолавок

02.07.2019 [Общество]

Каждому из 26 районов Вологодской области выделят из регионального бюджета по 1 млн рублей на покупку автолавок – специальных машин для проведения выездной торговли в отдаленных деревнях.

По данным пресс-службы губернатора, на сегодняшний день 40 тысяч жителей Вологодской области проживают в отдаленных деревнях, где полностью отсутствует стационарная торговля. Автолавки – единственный способ купить продукты и товары первой необходимости.

Средняя  стоимость оборудованного автомагазина составляет около 2 млн. рублей, что делает их недоступными для большинства местных предпринимателей.

«Для поддержки нашей Райпотребкооперации в текущем году мы выделяем из областного бюджета каждому из 26 районов области по одному миллиону рублей. Средства будут направлены на компенсацию 50% затрат, связанных с приобретением автолавок. С этой инициативой ко мне обратились представители «Совета муниципальных образований», и мы решили поддержать это предложение», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Автолавки в каждом районе Вологодской области должны закупить до конца 2019 года.

Ранее Newsvo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил разрешить «автолавкам» в деревнях продавать алкоголь, чтобы помочь предпринимателям.

Тэги: Торговля, сельские поселения, деревни

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