В Вологде заменят километр водовода на улице Пролетарской

02.07.2019 [Общество]

1150 метров водовода заменят на улице Пролетарской в Вологде перед ремонтом проезжей части. Работы уже стартовали: специалисты обновят трубу диаметром 630 мм на участке от ул. Завражской до ул. Кирова.

Новые сети прокладывают методом горизонтально-направленного бурения. Сначала собирается длинный отрезок трубы, затем протаскивается под землей через специально пробуренную скважину. Это позволяет вести работы с минимальным повреждением дорожного полотна. 

 «Только после точных расчетов приступаем к бурению, чтобы не повредить инженерные сети. В минувшие выходные протащили в скважину, подготовленную в земле, трубу длиной 100 метров. Сейчас готовится очередной участок трубы. Полностью все работы по перекладке водовода должны завершиться в первой половине августа», - говорит технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»  Андрей Юриков.

Таким же способом осуществляется ремонт на улицах Северной и Прокатова. Вдоль ул. Северной из заявленных 650 метров водовода уже обновлено 350 метров. По ул. Прокатова смонтировано 200 метров из 340. В настоящее время работы по бурению продолжаются на обоих участках, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Newsvo сообщал, что летом 2019 года в Вологде отремонтируют 13 километров дорог. В список входят участки 9 улиц:  ул. Карла Маркса на участке от ул. Саммера до Чернышевского;  ул. Прокатова на участке от ул. Горького до Северной;  ул. Северная;  ул. Пугачева;  ул. Гагарина на участке от Петина до Окружного шоссе (включая парковки у ст. «Витязь»); ул. Предтеченская на участке от моста 800-летия до Мира; ул. Некрасова на отрезке от реки до ул. Чернышевского;  ул. Пролетарская на участке от ул. Кирова до пер. Паркового;  Пошехонское шоссе - от кольцевой развязки до границы города.

 

 

Тэги: ремонт, водопровод

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