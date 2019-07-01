В Великоустюгском районе отстранили от должности главу поселения, разрешившего незаконно вырубить лес

В Великоустюгском районе суд отстранил от должности главу сельского поселения Самотовинское, который разрешил незаконно вырубить сосны на участке, принадлежащем государству.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в мае 2016 года.

- По версии следствия, глава сельского поселения Самотовинское Великоустюгского района заключил с индивидуальным предпринимателем соглашение, по которому тот осуществил рубку сосны на лесном участке, относящемся не к землям поселения, а входящим в собственность Российской Федерации. Несмотря на то, что данное право собственности было подтверждено решением Вологодского областного суда от 13.09.2016, глава поселения не пресек порубку леса, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В результате незаконной рубки государству причинен особо крупный ущерб в размере 35,7 млн рублей. Фамилия предпринимателя не называется.

Как выяснил Newsvo, в мае 2016 года пост главы сельского поселения Самотовинское занимал Сергей Жирохов (избран в 2013 году, самовыдвиженец). В сентябре 2017 года он вновь был избран на эту должность как кандидат от «Единой России».

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). 20 ноября 2018 года в отношении главы поселения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 28 июня 2019 года арест заменили подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинитель ходатайствовал об отстранении от должности чиновника.

- Рассмотрев ходатайство государственного обвинителя о временном отстранении Жирохова от должности, учитывая, что судебное следствие по уголовному делу не закончено, часть свидетелей являются работниками администрации сельского поселения, а Жирохов, приступив к исполнению своих должностных обязанностей, может оказать на них давление, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, суд посчитал ходатайство подлежащим удовлетворению, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Данное постановление может быть обжаловано.