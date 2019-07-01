Под Череповцом задержали двух женщин, подозреваемых в краже денег у пенсионерки

В Череповецком районе полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в краже денег у пенсионерки. Инцидент произошел в одном из домов поселка Большие Углы.

В дежурную часть позвонила одна из жительниц поселка и рассказала, что неизвестные похитили из ее дома 10 тысяч рублей. На место происшествия тут же выехал участковый уполномоченный полиции Сергей Зоткин.

- Пообщавшись с потерпевшей, полицейский выяснил примерную картину происходившего. Пока пенсионерка работала в огороде, в ее незапертый дом зашли две незнакомые женщины. Вернувшись домой, хозяйка обнаружила незваных гостей, которых сразу прогнала. И только после ухода незнакомок женщина обнаружила пропажу денег, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На автобусной остановке возле деревни полицейский заметил двоих похожих по описанию женщин. Задержать подозреваемых помогли участники следственно-оперативной группы, работавшие на месте происшествия.

- После выяснения личностей задержанных оказалось, что дамы уже были ранее судимы за аналогичные преступления. Одна женщина 1993г.р. проживает в поселке Кадуй, другая 1977г.р. – жительница Череповецкого района, - отмечают полицейские.

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Полиция просит всех, кто пострадал от действий женщин на фото, сообщить об этом по телефону «02».