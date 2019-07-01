В Вологде с залежами мусора решили бороться с помощью мемов

01.07.2019 [Общество]
В Вологде с залежами мусора решили бороться с помощью мемов

В Вологде будут бороться с залежами мусора с помощью мемов: стартовал новый социальный проект «Экомемы в городе».

— Общественники будут распространять таблички-мемы с ироничными надписями в парках, скверах, во дворах домов, где часто фиксируются замусоренные территории, — сообщается в группе общественной культурно-экологической организации «Ноосфера».

В «Ноосфере» отмечают, что проект реализуется при поддержке городской администрации. Адреса замусоренных территорий (вместе с фото) можно отправлять на электронную почту vologodskaya.eka@yandex.ru.

В дальнейшем, по заявкам вологжан, волонтеры повесят в этих местах  таблички-экомемы.

В «БлогоVO» Слав Ерохов рассказывает, что экомемы уже появились в Южной роще.

- Пока что отдыхающие осилили только сбор мусора в одном месте. Донести до урны, которая в 100 метрах, пока не получается. Думаю, стоит помочь активистам, распечатаю таблички с указанием направления и расстояния до урны.

Тэги: мемы, мусор
Фото Слава Ерохова

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
В Вологодской области дали новое определение валежнику
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
Следователи возбудили дело по факту гибели 19-летней студентки ВоГУ, спасшей тонувшего ребенка
Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России
Вологодский городской суд продлил арест юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков
Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе
Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе
28.06.2019 [Общество]

Регоператор «Аквалайн» начислял жителю Вологды плату за вывоз мусора, но услугу не оказывал

1776
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спортсменка из Вологодской области Валерия Завьялова завоевала золото кубка России по полиатлону
В Вологде с залежами мусора решили бороться с помощью мемов
Инвалидность детям с инсулинозависимым диабетом будут назначать до 18 лет
В Череповецком районе жители своими силами строят мост через реку Мотому
УФАС: на рынках автобусных перевозок в Вологодской области не развита конкуренция
В Великоустюгском районе 37-летняя женщина за рулем «Рено» съехала в кювет и погибла
В 2019 году власти планируют снизить расходы на обслуживание госдолга Вологодской области
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

11631
0
01.07.2019 [БлогоVO]

Донести до урны

108
0
30.06.2019 [Обзор Прессы]

Нет такой партии

569
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика