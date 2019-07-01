В Вологде с залежами мусора решили бороться с помощью мемов
В Вологде будут бороться с залежами мусора с помощью мемов: стартовал новый социальный проект «Экомемы в городе».
— Общественники будут распространять таблички-мемы с ироничными надписями в парках, скверах, во дворах домов, где часто фиксируются замусоренные территории, — сообщается в группе общественной культурно-экологической организации «Ноосфера».
В «Ноосфере» отмечают, что проект реализуется при поддержке городской администрации. Адреса замусоренных территорий (вместе с фото) можно отправлять на электронную почту vologodskaya.eka@yandex.ru.
В дальнейшем, по заявкам вологжан, волонтеры повесят в этих местах таблички-экомемы.
В «БлогоVO» Слав Ерохов рассказывает, что экомемы уже появились в Южной роще.
- Пока что отдыхающие осилили только сбор мусора в одном месте. Донести до урны, которая в 100 метрах, пока не получается. Думаю, стоит помочь активистам, распечатаю таблички с указанием направления и расстояния до урны.