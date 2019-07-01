Инвалидность детям с инсулинозависимым диабетом будут назначать до 18 лет

Категория «ребёнок-инвалид» при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом теперь будет присваиваться до 18 лет. Соответствующее постановление Правительства РФ №823 было опубликовано 27 июня 2019 года. Ранее инвалидность назначалась до 14 лет.

Напомним, диабетикам должны бесплатно выдавать инсулин, тест-полоски и другие медикаменты независимо от наличия инвалидности.

Добавим, что диабетологический центр на улице Герцена в Вологде, о возможном закрытии которого говорили весной, продолжит свою работу.