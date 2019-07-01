В Череповецком районе жители своими силами строят мост через реку Мотому

В Череповецком районе силами местных жителей и спонсоров строят мост через реку Мотому, который объединит деревню Поповское с деревней Трофимки: власти говорят, что в бюджете на это нет денег.

Как сообщает районная газета «Сельская новь», в начале нулевых Поповское объединили с заброшенной деревней Трофимки. Недавно деревня возродилась, в ней вновь появились жители, и мост стал необходим.

Длина перехода почти 30 метров, материалы предоставило ООО «БелозерскЛес». По словам одного из координаторов строительства, бизнесмена Андрея Заводчикова, в ближайшее время мост будет готов.