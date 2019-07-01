В Череповецком районе жители своими силами строят мост через реку Мотому
В Череповецком районе силами местных жителей и спонсоров строят мост через реку Мотому, который объединит деревню Поповское с деревней Трофимки: власти говорят, что в бюджете на это нет денег.
Как сообщает районная газета «Сельская новь», в начале нулевых Поповское объединили с заброшенной деревней Трофимки. Недавно деревня возродилась, в ней вновь появились жители, и мост стал необходим.
Длина перехода почти 30 метров, материалы предоставило ООО «БелозерскЛес». По словам одного из координаторов строительства, бизнесмена Андрея Заводчикова, в ближайшее время мост будет готов.
- Глава Воскресенского МО Алексей Александров считает, что строительство моста объединяет людей, поднимает дух и сознание сельчан. Изначально не было денег на эти работы, поэтому администрация муниципального образования решила объединить усилия населения, бизнеса и власти, в результате чего теперь строится новая красивая и прочная переправа, - сообщает «Сельская новь».