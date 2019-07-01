В 2019 году власти планируют снизить расходы на обслуживание госдолга Вологодской области

Объем доходов бюджета Вологодской области в 2019 году вырос на 4,3 млрд рублей. Расходы областного бюджета в этом году предлагается увеличить на 3,7 млрд рублей.

Соответствующие поправки в законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» депутаты заксобрания приняли на прошедшей неделе.

По словам начальника департамента финансов области Валентины Артамоновой, доходы с учетом поправок составят 76,2 млрд рублей. Они увеличатся в том числе за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета - на 1,5 млрд рублей и за счет собственных источников - на 2,8 млрд рублей.

- Субсидии в 2019 году увеличены за счет поступления средств на софинансирование капитальных вложений на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге в сумме 100 млн рублей. Предусмотрена субвенция на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 230,5 млн. рублей, - рассказала Валентина Артамонтова. - Иные межбюджетные трансферты в 2019 году предлагается увеличить на 633 млн. рублей, в том числе: на создание дополнительных мест для детей в детсадах, на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также создание модельных муниципальных библиотек.

Кроме того, предусмотрены безвозмездные поступления в размере 517 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Дополнительные собственные источники областного бюджета планируют направить на повышение с 1 января 2019 года на 20% заработной платы отдельным категориям бюджетников, увеличение с 1 сентября 2019 года размера стипендии до 1000 рублей студентам, получающим среднее профессиональное образование, предоставление единовременной денежной компенсации многодетным семьям на оплату расходов по вывозу мусор на 100%, развитие и поддержание социальной инфраструктуры в муниципалитетах, поддержку сельского и дорожного хозяйства, промышленности.

Сообщается, что в связи с досрочным выполнением долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций в 2019 году предусмотрено уменьшение расходов на обслуживание госдолга области на 104,6 млн. рублей, в 2020 году - на 248,3 млн. рублей, в 2021 году - на 81,0 млн. рублей.

По данным пресс-службы областного правительства, за январь-май 2019 года в областной бюджет поступило налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 30,7 млрд. рублей. Расходная часть областного бюджета исполнена в объеме 26,4 млрд рублей (34,3%).