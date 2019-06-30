Футбольный клуб «Череповец» вышел в финал кубка «Золотое кольцо»

30.06.2019 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец» одержал победу над командой из Вологды и вышел в финал.

29 июня в ответном матче 1/2 финала «СДЮШОР-Вологда» принимал череповчан на своем поле. Матч прошёл на стадионе «Динамо» и завершился со счетом 2:0 в пользу череповчан. Это была уже вторая встреча между командами на этой стадии турнира, первый матч, прошедший в Череповце, завершился вничью  - 1:1.

По итогам двухматчевого противостояния в финал проходят череповчане, их соперник определится после матча «Гвардеец»(Ковров) — кировский «Факел».

«СДЮШОР-Вологда» продолжит свое выступление в чемпионате III любительской лиги «Золотое кольцо».

Тэги: Футбол

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