В Вологде в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» обустроят подходы и подъезды к двум школам

В рамках проекта «Народный бюджет ТОС» в Вологде благоустроят территории около школы № 11 на ул. Чернышевского и школы № 12 на ул. Северной. На первом объекте будет благоустроена спортивная площадка с беговыми дорожками, на втором - подходы и подъезд к школе и пришкольная территория.

На сегодняшний день у школы № 11 уже демонтировано старое асфальтовое покрытие, работает экскаватор, рабочие наметили будущую беговую дорожку.

«По периметру будет располагаться беговая дорожка с асфальтовым покрытием, а центральное ядро площадки будет заново отсыпано песком и утрамбовано. Впоследствии здесь появятся спортивные объекты», - рассказал директор подрядной организации ООО «ЭСТК» Юрий Лебедев.

На каждом этапе работы контролируются активистами ТОС.

«Проект очень важен, поскольку дети жителей этого микрорайона ходят в данную школу, а стадион изначально находился в неподобающем состоянии. Проект мы полностью вписали в рамки финансирования, предусмотренного для инициативы ТОСа «Заречье» по проекту «Народный бюджет». Благодаря советам экспертов Общественного совета удалось создать наиболее функциональный вариант спортплощадки», - подчеркнул председатель ТОС «Заречье» Максим Осокин.

А вот у школы №12 строители оборудовали новую пешеходную дорожку - установили бортовые камни, заасфальтировали тротуар, благоустраивают площадку и убирают строительный мусор. Вскоре здесь так же появится ограждение и будет проведено озеленение. Завершающим этапом работ станет асфальтирование входной группы у здания школы.



Оба объекта планируется благоустроить к концу июля, сообщает пресс-служба городской администрации.



Добавим, на данный момент работы по проекту «Народный бюджет ТОС» начались на целом ряде объектов. На сегодня работы ведутся в границах ТОСов «Лоста», «Заречье», «Станкозавод», «Охмыльцево», «Водники», «Лукьяново», «Центральный» и «Молочное». Всего в 2019 году будет реализовано 37 проектов.



Общая сумма, направленная на эти цели из бюджета города, составляет 36 млн рублей.