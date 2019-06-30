В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты

30.06.2019 [Общество]

В Госдуме поддержали идею Русской православной церкви (РПЦ) изучать на уроках литературы в школе религиозные тексты. Идею РПЦ поддержал первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин, который представляет в Госдуме КПРФ.

Для того, чтобы освободить время для религиозной составляющей, он предложил убрать из программы по литературе какие-нибудь произведения, сообщает радиостанция «Говорит Москва»:

- Программа по литературе и без того большая. Надо понять, за счет каких других произведений можно было бы это сделать. Не за счет классики, сто процентов. Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить. Например, “Архипелаг ГУЛАГ” дает довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным, — сказал Смолин. 

Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканала «Россия 24», что изучение священных текстов восполнит нехватку «нравственной составляющей» школьников.

Напомним, согласно статье 14 Конституции РФ Россия является светским государством. Как поясняется в комментарии к этой статье, светский характер государства обеспечивается, как правило, отделением церкви (религиозных объединений) от государства и светским характером государственного образования (отделением школы от церкви). 

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Тэги: школы, образование, церковь, религия, госдума

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