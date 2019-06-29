Росстат потратит бюджетные деньги на телевизионный юмористический номер о переписи населения 2020 года

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готова потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи 2020 года. Как сообщают «Открытые медиа», контракт о проведении соответствующего аукциона опубликован на портале госзакупок.

Частью информационной кампании станет выпуск юмористического номера о всероссийской переписи в эфире одного из популярных юмористических телешоу. Как следует из техзадания, в качестве исполнителя заказчику подойдет КВН или Comedy Club. Содержание номера «должно нести в себе позитивные, мотивирующие установки относительно участия во Всероссийской переписи населения 2020 года», «раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг», а также «в легкой и органичной форме опровергать основные фобии, являющиеся причиной отказа респондентов от участия в переписях».

Перепись будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года, а юмористический номер должен выйти в телеэфире в сентябре-октябре 2020 года. Какая часть бюджета информационной компании пойдет на подготовку этого скетча, в документах не указано.

В техзадании также указано, что информация о переписи населения должна попасть в один из популярных детских мультипликационных сериалов в сентябре-октябре 2020 года.