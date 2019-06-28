Пенсионер из Череповца заблудился и провел несколько дней в лесах Белозерского района

70-летний череповчанин заблудился и провел несколько дней в лесах Белозерского района, пока его не нашли полицейские.

В полицию 22 июня обратился житель Череповца и рассказал, что его пожилой отец поехал на рыбалку в Белозерский район и пропал. 20 июня пенсионер на личном авто поехал на лесное озеро Белоозерко, но домой так и не вернулся. Все попытки сына связаться с отцом по мобильному телефону оказались безрезультатными.

- Полицией были организованы поисковые мероприятия. Следственно-оперативная группа обследовала местность, где мог находиться пенсионер. У рыбацкого домика на озере сотрудники полиции обнаружили машину пожилого человека, в самой постройке – вещи мужчины, но самого рыбака нигде не было. Чтобы отработать все версии произошедшего, полицейские, спасатели, волонтеры и сын пропавшего стали прочесывать лесную зону. Поисковые мероприятия продолжались несколько суток, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Нашли пожилого мужчину только на пятый день поисков, пенсионер был в истощенном состоянии. Мужчина рассказал, что в его машине сел аккумулятор, и пенсионер решил добраться до ближайшей деревни пешком, но заблудился. Мужчине была оказана необходимая помощь, сейчас он находится под наблюдением врачей.