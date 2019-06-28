Вологда отметит День города рок-марафоном

Рок-марафон пройдет в Кремлевском саду Вологды в рамках празднования Дня города. Семь часов подряд на сцене будут выступать вологодские музыканты, всего десять коллективов: «ЧарОзеро», «Без Сахара», «Номер Ветра», «SMOKYROOM», «Хот45», «Обба Небба», «Асоциальная Сеть», «Шы-Zа!», «Второй Фронт» и группа «Заложники».



Организаторы марафона рассказали newsVO, что особенностью концерта-марафона стал список заявленных групп:

«День города Вологды – соответственно, только вологодские команды».



Ранее заявленная в афише мероприятия группа «Самозванцы» не сможет принять участие в марафоне, поскольку в это время у неё состоится сольный концерт в Камерном драматическом театре.