Вологодским музеям предложили раз в месяц устраивать свободный вход для посетителей

Музеям Вологодской области предложили раз в месяц устраивать дни свободного посещения. С такой инициативой накануне во время своего отчета перед депутатами ЗСО выступил губернатор Олег Кувшинников.

«Предлагаю дать старт новому проекту «Культура рядом» и сделать 1 рабочий день в месяц бесплатным для посещения музеев области», - объявил глава региона.

Как ранее сообщал Newsvo, завтра, 29 июня в Вологде пять музеев объявили свободный вход для всех посетителей. Вологодский кремль, Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», дом-музей Петра I и музей «Семенково» в День города можно будет посетить бесплатно с 10:00 до 17:30, сотрудники музеев подготовили обширную программу, в которой каждый найдёт себе экскурсию и занятие по интересам.