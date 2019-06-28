Вологодским музеям предложили раз в месяц устраивать свободный вход для посетителей

28.06.2019 [Общество]

Музеям Вологодской области предложили раз в месяц устраивать дни свободного посещения. С такой инициативой накануне во время своего отчета перед депутатами ЗСО выступил губернатор Олег Кувшинников.

«Предлагаю дать старт новому проекту «Культура рядом» и сделать 1 рабочий день в месяц бесплатным для посещения музеев области», - объявил глава региона.

Как ранее сообщал Newsvo, завтра, 29 июня в Вологде пять музеев объявили свободный вход для всех посетителей. Вологодский кремль, Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», дом-музей Петра I и музей «Семенково» в День города можно будет посетить бесплатно с 10:00 до 17:30, сотрудники музеев подготовили обширную программу, в которой каждый найдёт себе экскурсию и занятие по интересам.

Тэги: музеи, бесплатно

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