Регоператор «Аквалайн» начислял жителю Вологды плату за вывоз мусора, но услугу не оказывал

В Вологде по требованию прокуратуры регоператор "Аквалайн" отменил начисления по услуге вывоза мусора для жителя частного сектора, возле дома которого нет контейнерной площадки.

- Так, в ходе проверки установлено, что заявитель проживает в частном секторе, при этом контейнерной площадки и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов вблизи его дома по улице не имеется, то есть услуга по обращению с ТКО фактически не оказывается, однако начисления региональным оператором производились с января 2019 года, - сообщает прокуратура Вологды.

Прокуратурой в адрес регионального оператора ООО «АкваЛайн» было внесено представление об устранении нарушений закона. В итоге произведенные жителю Вологды начисления отменены.

Ранее на сайте Newsvo в разделе "БлогоVO" размещался пост экс-губернатора Вячеслава Позгалева, в котором он жаловался на работу оператора по обращению с ТКО в Череповце: от его дома в частном секторе мусор тоже не вывозился: