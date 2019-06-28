Регоператор «Аквалайн» начислял жителю Вологды плату за вывоз мусора, но услугу не оказывал
В Вологде по требованию прокуратуры регоператор "Аквалайн" отменил начисления по услуге вывоза мусора для жителя частного сектора, возле дома которого нет контейнерной площадки.
- Так, в ходе проверки установлено, что заявитель проживает в частном секторе, при этом контейнерной площадки и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов вблизи его дома по улице не имеется, то есть услуга по обращению с ТКО фактически не оказывается, однако начисления региональным оператором производились с января 2019 года, - сообщает прокуратура Вологды.
Прокуратурой в адрес регионального оператора ООО «АкваЛайн» было внесено представление об устранении нарушений закона. В итоге произведенные жителю Вологды начисления отменены.
Ранее на сайте Newsvo в разделе "БлогоVO" размещался пост экс-губернатора Вячеслава Позгалева, в котором он жаловался на работу оператора по обращению с ТКО в Череповце: от его дома в частном секторе мусор тоже не вывозился:
- Сегодня полдня провел на телефоне в попытках дозвониться до регоператора с вопросом: почему не вывезен мусор? Был то третьим в телефонной очереди, то первым, то… пятым. В итоге, девушка-диспетчер, уточнив, что дом – частный, а контейнер всего один, ответила: «Ждите! Рабочий день еще не закончился». По договору же, компания обязана вывести бытовые отходы в понедельник до 9 утра, но весь январь это условие не выполняется, - пишет Вячеслав Позгалев.