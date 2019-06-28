В Вологодском районе 28-летняя женщина погибла от рук пьяного сожителя

28.06.2019 [Происшествия]

28-летняя жительница посёлка Майский в Вологодском районе скончалась от травм, нанесённых пьяным сожителем. Возбуждено уголовное дело.  

По версии следствия, 26 июня около 11 часов, женщина и её ранее судимый 28-летний сожитель возвращались домой от знакомых. Между ними возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина избил сожительницу и покинул место происшествия. 

Женщину обнаружили прохожие, которые вызвали скорую. Медики констатировали смерть потерпевшей от травмы головы в 13-47. 

«Прибывшие на место происшествия следователи СК России тщательно исследовали местность и, осмотрев тело погибшей, убедились в криминальных причинах ее смерти», - пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. 

По горячим следам полицейские задержали предполагаемого убийцу, который находился дома. 

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: избиение, гибель человека

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