В Вологодском районе 28-летняя женщина погибла от рук пьяного сожителя

28-летняя жительница посёлка Майский в Вологодском районе скончалась от травм, нанесённых пьяным сожителем. Возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, 26 июня около 11 часов, женщина и её ранее судимый 28-летний сожитель возвращались домой от знакомых. Между ними возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина избил сожительницу и покинул место происшествия.



Женщину обнаружили прохожие, которые вызвали скорую. Медики констатировали смерть потерпевшей от травмы головы в 13-47.



«Прибывшие на место происшествия следователи СК России тщательно исследовали местность и, осмотрев тело погибшей, убедились в криминальных причинах ее смерти», - пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области.



По горячим следам полицейские задержали предполагаемого убийцу, который находился дома.



Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.