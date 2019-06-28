Примерно половина россиян не могут отличить достоверные новости от фейков

28.06.2019 [Общество]

Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейков, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ. При этом критичность мышления больше снижена у молодого поколения.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что, по мнению значительной части аудитории, недостоверная информация на вид почти не отличается от достоверной, а иногда выглядит более достоверной, чем достоверная. По его словам, если 42% опрошенных признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, "значит проблема существует и масштаб ее весьма велик".

"Данные опроса показали, что в самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%). Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь", - подчеркнул Федоров. - 62% опрошенных говорят, что самого начала что-то заподозрили, но 31% говорит, что поверил. Каждый третий поверил".

Добавим, что в ходе опроса, проведенного в июне 2018 года исследовательской компанией YouGov в США, выяснилось, что что люди, для которых интернет — предпочтительный источник новостей, воспринимают новости более критично, чем те, кто привык получать новости посредством телевидения.

А научные сотрудники Государственного университета Огайо провели опрос среди тех, кто был приверженцем демократов и поддерживал на предыдущих выборах Барака Обаму. Исследование показало, что те, кто поверили в фальшивые новости, широко распространявшиеся в социальных сетях в ходе избирательной кампании, проголосовали за Дональда Трампа.

Тэги: новости, общество, фейки

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