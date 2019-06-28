Примерно половина россиян не могут отличить достоверные новости от фейков

Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейков, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ. При этом критичность мышления больше снижена у молодого поколения.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что, по мнению значительной части аудитории, недостоверная информация на вид почти не отличается от достоверной, а иногда выглядит более достоверной, чем достоверная. По его словам, если 42% опрошенных признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, "значит проблема существует и масштаб ее весьма велик".

"Данные опроса показали, что в самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%). Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь", - подчеркнул Федоров. - 62% опрошенных говорят, что самого начала что-то заподозрили, но 31% говорит, что поверил. Каждый третий поверил".

Добавим, что в ходе опроса, проведенного в июне 2018 года исследовательской компанией YouGov в США, выяснилось, что что люди, для которых интернет — предпочтительный источник новостей, воспринимают новости более критично, чем те, кто привык получать новости посредством телевидения.

А научные сотрудники Государственного университета Огайо провели опрос среди тех, кто был приверженцем демократов и поддерживал на предыдущих выборах Барака Обаму. Исследование показало, что те, кто поверили в фальшивые новости, широко распространявшиеся в социальных сетях в ходе избирательной кампании, проголосовали за Дональда Трампа.