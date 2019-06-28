Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию

28.06.2019 [Происшествия]

Исполняющий обязанности ректора ВоГУ, экс-начальник областного департамента госслужбы Вячеслав Приятелев попал в ДТП на служебной машине и пытался скрыть факт аварии. А выговор за это в итоге получил проректор по административно-хозяйственной части.

Инцидент произошел в октябре 2018 года: мужчина в  ходе  служебной  командировки в Череповец лично управлял принадлежащей вузу «Шкодой». Во время движения и. о. ректора врезался в дорожное ограждение, машина получила механические повреждения.

 - В дальнейшем исполняющий обязанности ректора используя свое служебное положение, с целью сокрытия факта ДТП и порчи имущества университета поручил подчиненным сотрудникам принять меры к ремонту вышеуказанного автомобиля на станции технического обслуживания, под видом необходимости ремонта коробки передач данного автомобиля, - сообщает прокуратура Вологды.

За ремонт машины университет заплатил автомастерской 42 000 рублей, из средств бюджета. Сейчас эти деньги по требованию прокуратуры Вячеслав Приятелев вернул в ВоГУ.  

По данным ведомства, это не единственное нарушение, допущенное руководством вуза при обращении с автомобилями университета. Служебные машины бесконтрольно используются должностными лицами университета в личных целях в праздничные и выходные дни. В прокуратуре отмечают, что это влечет необоснованный расход горюче-смазочных материалов и причинение материального ущерба ВоГУ.

Кроме того, как выяснилось, в Белозерском районе на территории спортивно-оздоровительной базы «Бережок», принадлежей университету, построены два гостевых дома, они используются, но разрешение на ввод в эксплуатацию вышеуказанных домов от местной администрации до сих пор не получено. Это тоже является нарушением.

- Кроме того, в ходе вышеуказанного осмотра территории базы установлено, что на её территории построены и эксплуатируется еще 2 гостевых дома, собственники которых не известны. Таким образом, на территории базы построены и эксплуатируются самовольные постройки. При этом необходимо отметить, что руководством ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» каких-либо мер к устранению многолетних нарушений закона не принималось, - сообщает прокуратура Вологды.

В апреле этого года по результатам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес исполняющего обязанности ректора ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» было внесено представление с требованием их устранить.

- По результатам рассмотрения указанного представления нарушения закона устранены в полном объеме, проректору по административно-хозяйственной работе и безопасности объявлен выговор, - отмечают в прокуратуре.

Как ранее сообщал Newsvo, Вячеслав Приятелев был назначен исполняющим обязанности ректора ВоГУ приказом Министерства образования и науки РФ вместо Леонида Соколова в декабре 2017 года. До этого он занимал пост начальника департамента госслужбы правительства Вологодской области.

- Вячеслав Приятелев имеет большой опыт работы в системе высшего образования: 10 лет он возглавлял вологодский филиал «Северо-Западной академии государственной службы» при Президенте Российской Федерации. Далее в течение 5 лет на посту начальника Департамента госслужбы успешно координировал реализацию важных кадровых проектов Правительства области: «Команда Губернатора: ваше будущее», «Муниципальный уровень», «Команда профессионалов» и другие, - сообщала тогда пресс-служба  губернатора Вологодской области.

Тэги: ВоГУ, ректор, ДТП, коррупция

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