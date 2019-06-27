Волейболистка из Череповца выступит за сборную России на молодёжном чемпионате мира

27.06.2019 [Спорт]

Волейболистка Варвара Шепелева из Череповца выступит за сборную России на молодёжном чемпионате мира в Мексике. 

Год назад Варвара дебютировала в главной команде череповецкой «Северянки» на позиции либеро (специальный игрок в составе команды, выполняющий только защитные функции). 

«В нынешнем сезоне Варя прочно заняла место в приёме уже в основном составе клуба», - сайт команды «Северянка» 


Этой весной Варвару вызвали на сборы в главную команду страны. В мае она тренировалась в Новогорске под руководством главного тренера женской сборной России по волейболу Вадима Панкова перед турниром Лиги наций. 

Попасть на турнир Лиги наций череповчанка по итогам сборов не смогла, но её включили в состав молодёжной команды девушек. 

«Моё лето вновь проходит на сборах с молодежной сборной России U20 (до 20-и лет), готовимся к чемпионату мира в Мексике. Предстоят продолжительные сборы до 9 июля и сам чемпионат с 12 по 23 июля. Но всё же 2 недели дома удалось провести. На данный момент других увлечений нет, так как все мысли и силы направлены на работу, ведь предстоит достаточно тяжелый турнир. Очень бы хотелось отвлечься, но чисто физически нет времени на развлечения», - Варвара Шепелева для сайта команды "Северянка"


Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Мексике с 12 по 23 июля.

Тэги: волейбол

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