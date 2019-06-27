99 млн рублей выделят из бюджета Вологодской области на борьбу с борщевиком

В Вологодской области разработают региональную программу по борьбе с борщевиком. С соответствующей инициативой губернатор Олег Кувшинников выступил сегодня в ходе традиционного отчета перед депутатами законодательного собрания.

По словам главы региона, распространение борщевика - серьезная проблема для Вологодской области. Правительство региона не раз выходило на федеральный уровень с предложением решить этот вопрос централизованно, однако положительного ответа пока нет, отмечают в пресс-службе губернатора.

«Поэтому предлагаю разработать межведомственную региональную программу по борьбе с борщевиком с финансированием на следующий год 99 миллионов рублей. Мы должны обеспечить безопасность наших людей!» - подчеркнул Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал Newsvo, Контрольно-счетная палата Вологодской области, рассматривая бюджет региона на 2019 год, говорила об отстутствии трат на борьбу с борщевиком Сосновского как о недостатке главного финансового документа.