99 млн рублей выделят из бюджета Вологодской области на борьбу с борщевиком

27.06.2019 [Общество]

В Вологодской области разработают региональную программу по борьбе с борщевиком. С соответствующей инициативой губернатор Олег Кувшинников выступил сегодня в ходе традиционного отчета перед депутатами законодательного собрания.

По словам главы региона, распространение борщевика - серьезная проблема для Вологодской области. Правительство региона не раз выходило на федеральный уровень с предложением решить этот вопрос централизованно, однако положительного ответа пока нет, отмечают в пресс-службе губернатора.

«Поэтому предлагаю разработать межведомственную региональную программу по борьбе с борщевиком с финансированием на следующий год 99 миллионов рублей. Мы должны обеспечить безопасность наших людей!» - подчеркнул Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал Newsvo, Контрольно-счетная палата Вологодской области, рассматривая бюджет региона на 2019 год, говорила об отстутствии трат на борьбу с борщевиком Сосновского как о недостатке главного финансового документа

- В трехлетнем бюджете Вологды остается ряд аспектов, требующих рассмотрения и дополнительных бюджетных ассигнований. Это недостаточность финансовых ресурсов на предоставление жилых помещений детям-сиротам, в сфере здравоохранения остаются вопросы обеспечения питанием и необходимыми лекарствами детей, беременных женщин и матерей. Несмотря на имеющиеся проблемы с распространением борщевика Сосновского, а также с модернизацией систем коммунальной инфраструктурымуниципальных образований области, средства на указанные цели в законопроекте не предусмотрены, - отметила в своем выступлении председатель КСП Ирина Карнакова.

 

 

Тэги: борщевик

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком
Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли
Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
В Череповце тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится больше, чем в Вологде?
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
В Соколе водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста
За выступление в Вологде рэпера МС Doni заплатят 2 млн рублей из областного бюджета
27.06.2019 [Общество]

155 млн рублей потратят на реконструкцию очистных сооружений в Шексне

258
0
26.06.2019 [БлогоVO]

Что не так во Фрязиновском парке?

617
0
26.06.2019 [Общество]

«Магистраль» выиграла контракт на благоустройство трех общественных пространств в Вологде за 50,7 млн рублей

1240
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

99 млн рублей выделят из бюджета Вологодской области на борьбу с борщевиком
В Вологодской области до 10 тысяч рублей увеличили размер губернаторской стипендии для одаренных студентов
Одну из самых старых книг о Вологде можно увидеть на выставке в областной библиотеке
Бургеры, единоборства, певец Паскаль и уличное кино: молодежный фестиваль пройдет 27 июня в Вологде
За двое суток мошенники похитили около 600 тысяч рублей с банковских карт жителей Вологодской области
155 млн рублей потратят на реконструкцию очистных сооружений в Шексне
В Череповце приставы забрали у пьющей матери 13-летнего сына
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

8193
0
27.06.2019 [БлогоVO]

Как-то наособинку смотрелся спектакль, который на фестивале «У ТРОИЦЫ» представил Яков Рубин

76
0
27.06.2019 [Обзор Прессы]

Джайлс под Вологдой: история первой английской книги о России

75
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика